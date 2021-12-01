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Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати "ЄС" і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 1 грудня, в ході чергового пленарного засідання Верховної Ради парламентарі заслухали щорічне звернення Президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Послання президента до Верховної Ради та робота парламента в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 01

Частина "слуг народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 02

Колишній спікер Дмитро Разумков уважно слухає Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 03

Разумков ледь стримує сміх.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 04

Розповідь Рабіновича таки розсмішила Разумкова.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 05

Посміхаються і нардепи "Голосу" Сергій Рахманін та Андрій Осадчук.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 06

Галина Третьякова ("СН") і Віталій Безгін ("СН").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 07

"Слуги народу" фотографуються з колегою Василем Вірастюком ("СН").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 08

Тим часом, Ігор Васильєв ("СН") повідомляє "слугам народу" у фракційному чаті: "Шлях вільний на парковку. ФОПи вже не ті".

В цей час ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки".

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 09

Володимир Зеленський у Верховній Раді.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 10
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 11

Нардепи "ЄС" Володимир В'ятрович та Микола Величкович тримають плакати з запитанням до президента: "Чому преЗЕдент здійснює репресії проти журналістів і політиків?".

Деякі нардепи "ЄС" прийшли в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?".


Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 12

"Чому Україна б'є рекорди зі смертності від COVID-19?" - написано на плакаті у Ростислава Павленко ("ЄС").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 13

Виключена із фракції "Слуги народу" Людмила Буймістер принесла Зеленському дві теки матеріалів. За словами Буймістер, в цих теках законопроєкти, аналітичні записки та матеріали щодо тем "Деолігархізація та конкуренція", "Реформа регуляторів", "Енергетика (інтеграція з ЄС)", "Екологія" та "Авторське право".

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 14

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 15

Пленарне засідання Верховної Ради 1 грудня. 

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 16

Парламент та гості вшанували хвилиною мовчання Героїв, які загинули у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 17

"Слуги народу" встали перед сектором "ЄС", щоб Зеленський не бачив плакати із запитаннями до нього.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 18

Також "слуги народи" закрили Зеленському і плакат ОПЗЖ.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 19

Президент України Володимир Зеленський.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 20

Послання Зеленського до Ради.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 21

Анатолій Урбанський ("За майбутнє") уважно слухає послання Зеленського.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 22

Зеленський продовжує свій виступ.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 23
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 24
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 25

За виступом Зеленського також слідкують позафракційні Вадим Новинський, Андрій Аксьонов та Муса Магомедов.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 26

Разумков пильним поглядом спостерігає за Зеленським.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 27

Тим часом, Анатолію Бурмічу (ОПЗЖ) вже прийшло повідомлення від абонента "Соботюк Володя": "Толя, скажи Зе нехай змінить очки з рожевих на звичайні, людські"

27 листопада абоненти обговорювали, можливо, пресмарафон Зеленського.

"Да, показал себя во всей красе. Все проблемы от него некомпетентного, самовлюбленного, жадного, обозленного. Плохо кончит. Все против него, кроме Коломойского, такого же урода", - пророкує Бурміч.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 28

"Они другими не будут. Это людям надо прочистить глазами уши. Отличать вранье от действительности", - відповідає на цей раз Бурміч.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 29

Разом з нардепами в залі Ради Зеленського слухали і запрошені гості.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 30

"Слуга народу" Максим Бужанський, який вчора пропонував взяти гроші на апарат судів з кіно.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 31

Кіра Рудик ("Голос") і Ярослав Железняк ("Голос").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 32

Нардеп ОПЗЖ переглядає пости в фейсбуку про послання Зеленського.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 33

Разумков і Рахманін переглядаються, слухаючи Зеленського.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 34

Тим часом, "слуга народу" Сергій Литвиненко вирішив поцікавитися новинами кінології.


Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 35

Зеленський продовжує виголошувати своє послання.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 36
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 37

Зеленський вручає державні нагороди з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 38

Зеленський покидає засідання Ради.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 39

Фото: Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це схоже на страшний сон,та нажаль я не сплю...
  • Богдан Сварга
    Піду поблюю.
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