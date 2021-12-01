Турчинов закликав демократичні опозиційні сили об’єднатись і утворити спільний штаб для легітимної зміни влади. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українці на передовій сьогодні тримають безпеку держави. Справжні патріоти сьогодні є тим щитом, через який не переступить Путін. Це ніяк не може зрозуміти Зеленський", - зазначив Турчинов.
Він зауважив, що нинішня влада корумпована і бездарна.
"Ніколи в парламенті не було стільки брудного чорного "бабла", як зараз. Монобільшість голосує за "бабло" і приймає закони, які не дають нормально жити українцям", – сказав він, нагадавши, що вчора був прийнятий "ресурсний" закон, за яким в умовах ковіду, економічної кризи, яку самі вони створюють, будуть підвищені податки для українців.
"Українці не голосували за тотальну корупцію, за авторитаризм, не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку Зеленський хоче просунути через переговори з Путіним. Саме це є зрада, це є приниження", – сказав Турчинов.
"Саме тому, – на його думку, – треба визначитись, що робити з цією владою. Необхідне повне її перезавантаження, і почати треба з дострокового припинення повноважень парламенту та обрання нової Верховної Ради. Ми це будемо робити відповідно до Конституції, українських законів і права".
За словами керівника Центрального штабу "Європейської Солідарності", для того, щоб навести лад у рідній країні і захистити її, необхідно головне - єднання нації. "Почати шлях до цього єднання ми повинні, продемонструвавши єдність опозиційних демократичних, патріотичних сил. Прийшов час створення координаційної ради об’єднаної опозиції", - наголосив Олександр Турчинов.