Турчинов закликав демократичні опозиційні сили об’єднатись і утворити спільний штаб для легітимної зміни влади. ФОТО

За три роки Володимир Зеленський так і не зрозумів, що у Кремлі розуміють тільки позицію сили - про це на Майдані під час виступу на мітингу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов. Він також попередив Зеленського, що "договорняк" з Путіним не пройде, тому що українці цього не дозволять, адже саме це є зрадою та державним переворотом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці на передовій сьогодні тримають безпеку держави. Справжні патріоти сьогодні є тим щитом, через який не переступить Путін. Це ніяк не може зрозуміти Зеленський", - зазначив Турчинов.

Він зауважив, що нинішня влада корумпована і бездарна.

"Ніколи в парламенті не було стільки брудного чорного "бабла", як зараз. Монобільшість голосує за "бабло" і приймає закони, які не дають нормально жити українцям", – сказав він, нагадавши, що вчора був прийнятий "ресурсний" закон, за яким в умовах ковіду, економічної кризи, яку самі вони створюють, будуть підвищені податки для українців.

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"Українці не голосували за тотальну корупцію, за авторитаризм, не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку Зеленський хоче просунути через переговори з Путіним. Саме це є зрада, це є приниження", – сказав Турчинов.

"Саме тому, – на його думку, – треба визначитись, що робити з цією владою. Необхідне повне її перезавантаження, і почати треба з дострокового припинення повноважень парламенту та обрання нової Верховної Ради. Ми це будемо робити відповідно до Конституції, українських законів і права".

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За словами керівника Центрального штабу "Європейської Солідарності", для того, щоб навести лад у рідній країні і захистити її, необхідно головне - єднання нації. "Почати шлях до цього єднання ми повинні, продемонструвавши єдність опозиційних демократичних, патріотичних сил. Прийшов час створення координаційної ради об’єднаної опозиції", - наголосив Олександр Турчинов.