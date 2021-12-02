Автомобіль збив двох жінок на переході під Харковом: одна загинула, інша в лікарні. ФОТО
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Жінки переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу у Люботині.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Зараз слідчі з’ясовують обставини та причину ДТП.