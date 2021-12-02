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Автомобіль збив двох жінок на переході під Харковом: одна загинула, інша в лікарні. ФОТО

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Жінки переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу у Люботині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зараз слідчі з’ясовують обставини та причину ДТП.

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Автомобіль збив двох жінок на переході під Харковом: одна загинула, інша в лікарні 01

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    декілька разів стикався на дорозі з оленями на номерах серії АХ - люті відморозки. справа не у місті, а у його мешканцях.
  • Andriy
    там стільки вати, що і не дивно. а у вати ніякої культури, в тому числі і водіння
  • Руслан Кравченко d7dac6db
    Більших дибілів, ніж АІ, я ще не бачив... АХ відпочивають біля них...
    А по суті - вночі, на неосвітленому переході дві жіночки одіті в темне йдуть через дорогу... А додати сюди ще й можливі погодні умови - і 100% результат... В цій країні все через дупу...
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