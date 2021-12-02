Мати з 5-річним сином потрапили під "Газель" та фуру у Кривому Розі: жінка загинула, дитина госпіталізована. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Водій автомобіля "Газ" допустив наїзд на двох пішоходів, що стояли в районі розділової смуги. Після наїзду постраждалих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них скоїв наїзд вантажний автомобіль "ДАФ". Серед пішоходів були 33-річна жінка та її дитина – хлопчик 2016 року народження", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок наїзду 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її п'ятирічна дитина госпіталізована. Про її стан не повідомляється.
Після скоєної аварії водій втік з місця події, проте його розшукали та затримали правоохоронці.
Наразі водія автомобіля "Газ", 1976 року народження, було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.