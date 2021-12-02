Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.
За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
"Підрозділи, насамперед, мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя", - зазначив командувач.
Зазначається, що підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника військовослужбовці відпрацьовують щотижня, а бойовий досвід позитивно впливає на хід тренувань.
"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань", - додав Наєв.