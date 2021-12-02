Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся сьогодні із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Про це Кулеба написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії — зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України", - зазначив міністр.

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