4 грудня у Львові перепоховають тіло "кіборга" 80-ї ОДШБр Олександра Бондара, ідентифікованого за ДНК. ФОТО

У суботу, 4 грудня, у Львові о 9.00 на території вч А0284 (80-та окрема десантно-штурмова бригада), за адресою: вул. Стрийська, 88 розпочнеться церемонія прощання з Олександром Володимировичем Бондаром, 02.09.1968 року народження, старшим сержантом, стрільцем 7-ї роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув у січні 2015 року під час оборони Донецького аеропорту. Орієнтовна дата загибелі: 20.01.2015. За свідченнями побратимів, він пішов дивитися чи є можливість вибратися з терміналу і після чого зник. Він знаходився в кінці 1-го рукава, біля розбитих КамАЗів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Бондар раніше був похований у Дніпрі, як невідомий (Краснопільське кладовище, ділянка №79, поховання № 8363). Його рідні тривалий час не визнавали чоловіка загиблим, вважали, що той перебуває у полоні.

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Фрагменти тіла ідентифіковані за експертизою ДНК.

Після прощання у рідній частині, розпочнеться панахида у гарнізонному храмі Петра і Павла, після цього поховання на Личаківському кладовищі на Алеї Героїв.

Указом Президента України № 177/2020 від 12 травня 2020 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).