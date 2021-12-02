Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Фастівській центральній районній лікарні відкрилося нове приймальне відділення, оснащене сучасним медичним обладнанням.

Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

На будівництво лікувального корпусу з добудовою приймального відділення з бюджету було виділено близько 23 млн гривень.

У двоповерховій будівлі разом із приймальним відділенням розмістили також неврологічне відділення з інсультним блоком.

"Після проведення всіх будівельних робіт Київською ОДА було придбано та передано лікарні 65 кисневих концентраторів, 4 монітори пацієнта, рентгенівську діагностичну систему, електрокардіограф, систему ультразвукової діагностики, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, лабораторне обладнання", - додав голова Київської ОДА Василь Володін.

Фастівське приймальне відділення стало вже 11-м із збудованих та реконструйованих в області під час "Великого будівництва". До кінця року має відкритися ще одне відділення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року в межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського розпочнеться реконструкція та модернізація обласних дорослих та дитячих лікарень. Загалом планується оновити 48 лікарень. Одночасно буде обладнано 29 вертолітних майданчиків для медичної авіації.

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