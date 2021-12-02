Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки. ФОТОрепортаж

В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати будиночки, ймовірно, для різдвяного містечка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Сьогодні, 2 грудня, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати "різдвяне містечко". У дворі біля ОП, де раніше почали встановлювати ковзанку, з'явилася додаткова металева огорожа, яка перекриває підхід до центрального входу в будівлю, та почали монтувати дерев'яні будиночки, які традиційно встановлюють на різдвяних та новорічних ярмарках.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ