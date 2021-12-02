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Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки. ФОТОрепортаж

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В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати будиночки, ймовірно, для різдвяного містечка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Сьогодні, 2 грудня, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати "різдвяне містечко". У дворі біля ОП, де раніше почали встановлювати ковзанку, з'явилася додаткова металева огорожа, яка перекриває підхід до центрального входу в будівлю, та почали монтувати дерев'яні будиночки, які традиційно встановлюють на різдвяних та новорічних ярмарках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку. ФОТОрепортаж

Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 01
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 02
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 03
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 04
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 05
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 06
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 07
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 08
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 09
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 10
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 11
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 12
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 13
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Зайда
    У бубочки йолки починаються? Підробляти буде?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Oljik
    Дивно якось - будки Порошенка, а в них сидять зелебобіки.)
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