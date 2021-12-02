У дев’ятиповерхівці у Покровську стався вибух, є постраждалий, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У четвер, 2 грудня, у Покровську (Донецька область) стався вибух у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"2 грудня, об 11:51, у мікрорайоні Південний мІста Покровськ в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння. Руйнувань несучих конструкцій немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок події травмовано людину.
Від ДСНС залучено 11 осіб та 4 од. техніки.