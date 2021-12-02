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Боррель про допомогу ЄС Україні на тлі скупчення військ РФ: Розглядаємо варіанти

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ЄС обговорює варіанти надання підтримки Україні на тлі зростання напруги на східному кордоні України.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у твітері після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася важлива зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки на східному кордоні України, яка викликає занепокоєння", - написав Боррель.

"Розглядаємо варіанти для того, щоб показати непохитну підтримку з боку ЄС суверенітету і територіальній цілісності України на тлі зростаючого напруження ", - додав він.

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Боррель про допомогу ЄС Україні на тлі скупчення військ РФ: Розглядаємо варіанти 01

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Топ коментарі

  • а ес c5e83b5a
    сторбованність, занепокоєння, глибоку стурбованність, глибоке занепокоєння, неприйнятність і аййайа.
  • Александр Александр 66da010f
    Вариантов много, но все они на словах - вздохи и грустные глаза....
  • Система Станиславского
    Европейские толерасты-импотенты кроме выражения обеспокоенности ничего не умеют.
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