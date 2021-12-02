Учора від кулі російського снайпера поблизу Новотроїцького загинув воїн 93-ї ОМБр Валерій Геровкін. ФОТО

Вчора, 1 грудня, в районі селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області, внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером, загинув Валерій Євгенович Геровкін, 1999 року народження, уродженець міста Краматорськ Донецької області, солдат, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади.

Про це у Facebook повідомляє 93-я ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"Із сумом вимушені повідомити про важку втрату у лавах 93 бригади Холодний Яр. 1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту. Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його "Гера". Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. "Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися в ігри на телефоні", - розповів побратим із позивним "Матрос".

Він – одноліток Валерія, і коли друг загинув, саме "Матрос" був поруч. Він намагався його врятувати, утім, смерть настала практично миттєво.

"Валера мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. Знаю, що в нього була кохана дівчина – показував її фото в телефоні", - зазначив "Матрос".

"Валерій був працьовитим та розумним хлопцем. Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі. Це була його перша ротація в ООС", - каже Віталій, сержант роти, в якій служив загиблий. Спочивай з миром, брате!" - зазначається у повідомденні.

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