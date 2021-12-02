Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Берліні у дворі міністерства оборони в четвер, 2 грудня, відбулася урочиста церемонія прощання з Ангелою Меркель, яка йде з посади канцлера ФРН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.





Через ситуацію з коронавірусом церемонію провели в обмеженому форматі. На ній були присутні близько 200 осіб, у тому числі - 52 особи, які займали посади міністрів в урядах, які очолювала за 16 років правління Меркель.

Військовий церемоніальний акт проводів "Велика вечірня зоря" вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім федеральних канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування федеральних президентів та міністрів оборони під час їхнього звільнення з посад.

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Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та складається з кількох музичних композицій, включаючи національний гімн, та марш. Крім того, за традицією запалюються смолоскипи.





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За бажанням Меркель крім християнського гімна XVIII століття "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") оркестр бундесверу виконав під час церемонії пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини 70-х років.

Ангела Меркель керувала Німеччиною 16 років, з 22 листопада 2005 року. Меркель, якій наразі 67 років, зявляла, що не буде більше претендувати на жодні політичні посади, але в неї буде своє бюро, й вона продовжуватиме виконувати певні представницькі функції.