Сини загиблого воїна 93-ї ОМБр Руслана Чайковського відкрили меморіальну дошку на фасаді його рідної школи в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Вчора, 2 грудня, у місті Дніпро відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Руслану Валерійовичу Чайковському, 18.08.1979 року народження, солдату, снайперу 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26.07.2015 року на блокпосту поблизу міста Мар'їнка Донецької області, рятуючи життя пораненого під час обстрілу побратима. Дошка встановлена на фасаді загальноосвітньої школи №11.

Про це йдеться у матеріалі видання АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Солдат Руслан Чайковський загинув 26 липня 2015 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області під час евакуації пораненого товариша з поля бою. Сьогодні в Дніпрі на будівлі школи, де навчався снайпер 20-го окремого механізованого батальйону окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Руслан Чайковський, було відкрито меморіальну дошку. Сумний і почесний ритуал відкриття пам’ятної дошки з прижиттєвою світлиною батька виконали сини загиблого героя Артем та Максим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із захисником України Романом Стеценком попрощалися в Чернігові. ВIДЕО

На початку 2015 року 35-річний приватний підприємець Руслан Чайковський добровольцем прийшов до військкомату. Маючи досвід строкової військової служби, подальшу службу він проходив у підрозділі зв’язку, але наполіг на посаді снайпера. Загинув на блокпосту поблизу Мар’їнки, рятуючи життя пораненого під час ворожого обстрілу. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Вдова, батьки, бойові побратими, друзі та вчителі згадують Руслана як веселу, добру, сміливу і сильну людину.

У заході із вшанування пам’яті загиблого захисника України також взяли участь офіцери територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники громадськості, місцевого самоврядування та духовенства.

Установлення меморіальних дощок на всіх школах області, де вчилися загиблі в російсько-українській війні, — одна з ініціатив громадської організації "Родинне Коло загиблих Героїв Дніпропетровщини".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветеран Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, протягнув 16-тонний літак та встановив рекорд України. ВIДЕО

"З початку війни вже 611 життів за Україну покладено лише з нашої Дніпропетровської області. І це лише ті, хто наразі має офіційний статус. Півтора мільйона людей вимушено покинули свою землю і поневіряються по світу через російську агресію. За що нам зробили таке горе? За те, що хочемо жити у вільній країні, спілкуватися своєю мовою, будувати власну країну", — зазначив голова ГО "Родинне Коло загиблих Героїв Дніпропетровщини" Сергій Ніконов.

Ініціатива встановлення меморіальних дощок у школах, де вчилися загиблі в російсько-українській війні, має підтримку з боку депутатського корпусу обласної ради — пам’ять про кожного загиблого та їхній подвиг буде збережено, — говорить депутат Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

"Минуть роки, буде перемога, все буде гаразд, утім, майбутні покоління мають знати, хто і як віддав свої життя за майбутнє України. Пам’ять про ці уроки та імена загиблих солдатів і офіцерів мають залишатися. Десь такі дошки були встановлені за ініціативи родин загиблих захисників, їхніх побратимів або місцевої влади. Але ще існує певна несправедливість, тому ми продовжуємо встановлювати ці меморіальні дошки, щоб пам’ять про всіх загиблих захисників залишилися і була вшанована", — зазначив Гліб Пригунов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4 грудня у Львові перепоховають тіло "кіборга" 80-ї ОДШБр Олександра Бондара, ідентифікованого за ДНК. ФОТО

На фасаді будівлі 11-ї загальноосвітньої школи, окрім меморіальної дошки Руслану Чайковському, встановлена ще одна дошка — пам’яті десантника Сергія Румигіна.

Він також загинув, рятуючи пораненого побратима під ворожим вогнем." - зазначається у повідомленні.

Указом Президента України № 553/2015 від 22 вересня 2015 року, "за мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", Руслан Чайковський нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).









