На Луганщині відкрили рух мостом між Лисичанськом та Сєверодонецьком, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО
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На Луганщині відкрили рух транспорту на першій смузі Пролетарського мосту, що сполучає Лисичанськ та Сєверодонецьк.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"По вулиці Синецькій, яка веде до мосту з боку Сєверодонецька, вже нанесено розмітку. Стартують роботи на другій смузі", - сказав Гайдай.
Пролетарський міст сполучає найкоротшим шляхом південні мікрорайони Лисичанська з Сєверодонецьком. За словами місцевих жителів, до ремонту цей міст був одним з найбільш зношених в області.
Відтепер водії зможуть економити близько 14 кілометрів, щоб коротким шляхом дістатися іншого району. Повністю завершити ремонт штучної споруди планують у 2022 році.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цьогоріч в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати та оновити 245 мостів по всій Україні.