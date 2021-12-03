На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков. ФОТОрепортаж

На мосту, що з’єднає острів Хортиця і центр Запоріжжя, завершився монтаж усіх 48 вант. Це означає, що будівництво усього вантового мосту виходить на фінішну пряму, а вже у грудні жителі міста зможуть ним користуватись.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, виклавши фотографії процесу монтажу.

Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних.

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Ванти для мосту цього року виробили на швейцарському виробництві, а загальна довжина всіх канатів сягає понад 6 тисяч метрів. Перед встановленням ванти обстежили і випробували, за чим слідкувала австрійська iC Consulenten, які веде незалежний технагляд будівництва.

"Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі. Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті. Однак повноцінний результат жителі міста відчують вже наприкінці грудня", - заявив Кубраков.

За його словами, завершення такого довгобуду, як Запорізькі мости, є свідченням, що в Україні почали робити технічно складні та ресурсомісткі проєкти. Крім Запоріжжя, нові мости будують у Кременчуці та Ямполі, також в роботі створення Київської обхідної дороги, нових аеропортів на Сході та Заході країни.

"Те, що здавалось колись далекою мрією — тепер наша реальність. Підкріпленням цих слів є прийняття Держбюджету на 2022 рік, з найбільшим обсягом фінансування інфраструктурних об’єктів за всю історію Незалежності. "Велике будівництво" не зупиняється ні на день", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою "Велике будівництво" будуть збудовані два нових аеропорти у східних областях України, а також ще один – на Закарпатті.





