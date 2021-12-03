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СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної "прослушки" та стеження за громадянами. ФОТОрепортаж

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СБУ запобігла нелегальному збуту у Києві спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТЗІ). Представники столичної компанії намагалися обійти закон і продати СТЗІ приватним особам, хоча ліцензія дозволяє їм реалізацію товарів виключно державним структурам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє пресслужба СБУ.

Таким чином, замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами.

Серед вилученого у зловмисників – засоби, які використовують співробітники правоохоронних органів для проведення оперативно-розшукових заходів.

За даними слідства, протиправну діяльність організувало керівництво одного зі столичних підприємств-ліцензіатів, яке реалізує спецобладнання за держзамовленням.

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 01

Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників приватних охоронних фірм.

У ході обшуків в офісних приміщеннях компанії виявлено:

  • зразки спецтехніки,
  • чорнові записи,
  • електронне листування та інші докази незаконної діяльності.

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Наразі слідчі СБУ повідомили технічному директору підприємства та його заступнику про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 02

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки спільно із Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 03
СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 04
Фото: сайт СБУ

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