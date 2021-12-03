Киянин підстрелив 24-річного чоловіка через неякісний ремонт, - поліція. ФОТО

Через неякісне виконання ремонтних робіт між двома чоловіками розпочався конфлікт та один із учасників застосував зброю. Внаслідок інциденту 24-річний киянин отримав поранення ноги. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. За вказаною адресою оперативний черговий направив патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу територіального управління поліції та бригаду швидкої медичної допомоги.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Петро Руденко, на місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин, через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка.

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"У ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів в сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка ми виявили та вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу", - розповів Руденко.\







Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

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Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. За погодженням із Святошинською оружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.