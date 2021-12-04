Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Повний аншлюс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Як змія, повільно, але послідовно, - Кулеба

Вперше в історії...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послання президента Зеленського до Верховної Ради. ВIДЕО

Найвеличніший

Читайте на "Цензор.НЕТ": Светлое будущее и никакого переворота. Как президент выступил перед Радой в жанре утопии

Зе!переворот

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявляючи про держпереворот, Зеленський копіює Путіна та Лукашенка, - Ілларіонов

Логічне пояснення

Чудовий дизайн!

Лімітоване видання

Історія перевороту

Задача

Наочно...

Стан справ

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