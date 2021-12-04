Урочисте перепоховання воїна 80-ї ОДШБр Олександра Бондаря, який загинув у 2015 році, відбулося у Львові. ФОТОрепортаж

4 грудня, у місті Львові відбулася церемонія прощання з Олександром Володимировичем Бондаром, 02.09.1968 року народження, старшим сержантом, стрільцем 7-ї роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув у січні 2015 року під час оброни Донецького аеропорта.

Про це йдеться на офіційному сайті Львівської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орієнтовна дата загибелі українського воїна - 20.01.2015 р. За свідченнями побратимів, він пішов дивитися чи є можливість вибратися з терміналу і після чого зник. Він знаходився в кінці 1-го рукава, біля розбитих КамАЗів.

Олександр Бондар раніше був похований у Дніпрі, як невідомий (Краснопільське кладовище, участок №79, поховання № 8363). Його рідні тривалий час не визнавали чоловіка загиблим, вважали, що той перебуває у полоні. Фрагменти тіла ідентифіковані за екпертизою ДНК.

"Сьогодні у Львові перепоховали останки Олександра Бондара, який загинув 2015 року під час оборони Донецького аеропорту. Від громади міста віддати шану Герою прийшли керівник департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко та радниця міського голови Львова Тетяна Науменко. Зокрема, зранку з Олександром Бондарем попрощались у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді.

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А відтак, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ відбувся Чин похорону, та опісля кіборга поховали на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань № 76. Бондар Олександр Володимирович народився 2 вересня 1968 року у Львові. Був старшим сержантом, призваний на службу в серпні 2014 року під час мобілізації у Збройних силах України. Зник безвісті 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька.

За свідченнями побратимів, він пішов дивитися чи є можливість вибратися з терміналу, після чого зник. Похований – ймовірно 6 листопада 2015 року у м. Дніпро, Краснопільське кладовище, участок № 79, ряд № 13, місце 5, актовий запис 8363.

Указом Президента України № 177/2020 від 12 травня 2020 року, "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно)", - зазначається у повідомленні.

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