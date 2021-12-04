Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську. ФОТОрепортаж

4 грудня, на центральній площі у Краматорську Донецької області відбулася церемонія прощання із загиблим в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) військовослужбовцем Валерієм Геровкіним.

Як інформує Цензор.НЕТ пр це повідомив у фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Валерій був бійцем 93-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) "Холодний Яр", ніс службу поблизу Новотроїцького. Він загинув 1 грудня під час виконання військового обов’язку від рук снайпера незаконних збройних формувань (НЗФ). Йому було 22 роки.

"Попереду чекало ціле життя, але його урвала російська куля. Не маю сумнівів, що кожному окупанту воздасться за кожен вчинений злочин. І мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Вічна пам’ять Валерію та всім, хто поклав життя за Україну!", - написав Кириленко.

Провести в останню путь воїна прийшли рідні, бойові товариші, знайомі та жителі міста.

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