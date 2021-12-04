Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вони обговорили ситуацію на українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МВС.

Сторони обговорили питання співробітництва, а також можливості посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.

"Питання посилення безпеки державного кордону і раніше було в порядку денному наших зустрічей, проте сьогодні це питання є нагальним та потребує посиленої уваги", - сказав Денис Монастирський.

Своєю чергою Крістіна Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України.

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