Небайдужі збирають гроші на імунотерапію для онкохворого бійця 72 ОМБр Сергія Палія, на аукціон виставлено коїн. ФОТО

Сергій Палій - 24-річний боєць 72-ї окремої механізована бригада імені Чорних Запорожців - бореться з раком кишківника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Юлії Толмачової.

"Друзі, виставляю на аукціон нагороду - коїн, бійця з 72 бр. Романа Федчука ,на підтримку 24 річного онкохворого бійця з 72 бр. Сера Палій. Стартова ціна 1000 грн.

Ми всі багато писали про Сергія, збирали 158000 грн на 1 ампулу імунотерапії, яку вкололи йому 1 грудня. На 10 січня потрібна наступна ампула, ціна якої також 158000 грн. Завдяки всім небайдужим людям це вдалося зробити. У Сергія рак кишківника 3 ст .

І ось знову прошу всіх про допомогу. Сергій відважно бореться з цією хворобою і в нього великі плани на життя. Але ми всі розуміємо що одужання може бути тільки після повноцінного лікування.Рак не вирок,і ми всі віримо що Сергій подолає цю хворобу, але зможе він це зробити завдяки всім нам", - підкреслює авторка.

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Вона зауважує, що звіти по зібраним коштам робитиме волонтер Ігор Буданов.

Також Толмачова залишила рахунки хворого бійця:

Карта Монобанк

4441114424975538

Сергій Палій

Карта Приват

5168 7450 3076 0497

4731 2196 1406 0303

Сергій Палій

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Про свій лот Толмачова написала в коментарях: "Останніми роками монети Coin все більше завойовують військову прихильність. Для кожного бійця, який отримує монету чи дарує, - велика честь, привід для гордості від власних досягнень чи згадки про бойові дії. Наші військові говорять, що це - знак поваги, підтримка давньої традиції".