Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Сьогодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, дитина з матір’ю викинули сміття в контейнер і йшли у бік зупинки. У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину.
На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Ніжинського райвідділу поліції. Водія віком 53 роки затримано, з ним проводять першочергові слідчі дії.
За фактом загибелі дитини відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.