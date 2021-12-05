Під Києвом поліцейський спричинив ДТП, в якій загинули дві людини. ФОТО

Під Києвом затримали поліцейського, який спричинив ДТП, внаслідок якої загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті комунікації поліції Київської області.

"4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Таврія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП 23-річний пасажир, який перебував у салоні ЗАЗ-Таврія, загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.

Водія Volkswagen Passat доставили в лікарню для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Наразі поліцейський затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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