СБУ блокувала на Волині канал контрабанди засобів для незаконної "прослушки". ФОТОрепортаж
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Співробітники СБУ блокували канал незаконного переміщення через державний кордон України, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.
Організував схему житель Волинської області, який замовляв в Республіці Польща зазначені пристрої та з приховуванням від митно-прикордонного контролю переміщував їх на територію України для подальшого збуту.
Фігуранта кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 КК України, було затримано при черговій спробі переміщення СТЗ через МАПП "Ягодин". Зокрема, зазначений громадянин перевозив 19 пристроїв, які були заховані в конструктивних порожнинах власного автомобіля.
На даний час тривають слідчі дії.