Невідомі скинули у річку 8-метрову менору в Ужгороді. Поліція розслідує обставини. ФОТО

Менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці.

Як передає Цензор.НЕТ, цю нформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, повідомлення в поліцію надійшло близько 15-ї години.

"Представники єврейської громади зателефонували в поліцію. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони переглядають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків", — розповіла Ганна Дан.

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