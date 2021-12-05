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Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі. ФОТОрепортаж

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5 грудня до району проведення операції Об’єднаних сил прибули Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У  повідомленні відзначається: "Напередодні тридцятої річниці Збройних сил України глава оборонного відомства нагородив військовослужбовців відзнаками та цінними подарунками. Зокрема Олексій Резніков вручив військовим, котрі проходять служб в складі сил ООС, відзнаки Міноборони - "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя", а також годинники із символікою міністерства оборони".

"Окрім того, разом із Командувачем об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком посадовці побували на передових позиціях, де привітали воїнів із наступаючим святом та відзначили кращих", - резюмується у повідомленні. 

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Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 01
Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 02
Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 03
Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 04

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