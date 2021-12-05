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Супутник "Січ-2-30" відправлено до США, - митниця. ФОТОрепортаж

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Виготовлений у Дніпрі супутник "Січ-2-30" відправлено до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпровської митниці.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - йдеться у повідомленні.

Там нагадують, що супутник виготовило КБ "Південне" у Дніпрі для цивільних потреб України. Запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал у північноамериканському штаті Флорида.

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Супутник Січ-2-30 відправлено до США, - митниця 01
Супутник Січ-2-30 відправлено до США, - митниця 02
Супутник Січ-2-30 відправлено до США, - митниця 03

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Топ коментарі

  • Форум123456789
    Смотрю пригожинцы набежали. как там база на Луне в 2015 и база на Марсе в 2019, звездодром восточный тоже достроили?
  • alex1919
    Круто! Вдалого польоту!
  • Виталий Зализняк
    Супутник «Січ-2-1» розробляється в рамках Національної космічної програми України і призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
    https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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