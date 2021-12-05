Супутник "Січ-2-30" відправлено до США, - митниця. ФОТОрепортаж
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Виготовлений у Дніпрі супутник "Січ-2-30" відправлено до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпровської митниці.
"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - йдеться у повідомленні.
Там нагадують, що супутник виготовило КБ "Південне" у Дніпрі для цивільних потреб України. Запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал у північноамериканському штаті Флорида.