Батько та двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, матір госпіталізували, - Білошицький. ФОТОрепортаж
10 69027
Ввечері 5 грудня на Житомирщині Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF. Троє пасажирів легковика загинули на місці пригоди.
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей - батька та дітей - хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні", - уточнив він.
За його даними, подія сталася о 17:41 на 141 км траси М-06 Київ - Чоп.
Білошицький серед причин трагічних наслідків цієї ДТП назвав те, що водій виїхав на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, непристебнуті ремені безпеки, відсутність дитячих автокрісел та літню гуму автомобіля.