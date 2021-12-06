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Центр громадського здоров'я оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин. ІНФОГРАФІКА

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Як і в багатьох інших країнах, в Україні для імунізації проти коронавірусу дозволено комбінувати різні вакцини. Але тільки в певних випадках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.

"Звісно, найкраще використовувати одну й ту ж вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за схемою", - йдеться в повідомленні.

Схема така:

- Перша доза - AstraZeneca, друга - Moderna чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 днів;

- Перша доза - Comirnaty чи Moderna, друга - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

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Як зазначається, наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.

Також у ЦГЗ нагадують, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва й тому є взаємозамінними.

Центр громадського здоровя оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин 01

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Ну нарешті знайшовся той, хто за наркомана галасувал )))
  • Гонта Київський
    В перекладі на загальнозрозумілу: Розумово-ущербним, яким вистачило розуму добровільно вколоти собі першу дозу, тепер вже можна обдовбуватись чим завгодно.
  • Andrew86
    И практически в каждой семье, голосовавшей за Голобородько, - разочарование, стон, плачь. От безденежья, дороговизны коммуналки, роста цен и инфляции.

    Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
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