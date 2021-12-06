Центр громадського здоров'я оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"Звісно, найкраще використовувати одну й ту ж вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за схемою", - йдеться в повідомленні.
Схема така:
- Перша доза - AstraZeneca, друга - Moderna чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 днів;
- Перша доза - Comirnaty чи Moderna, друга - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.
Як зазначається, наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.
Також у ЦГЗ нагадують, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва й тому є взаємозамінними.