Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торговельних павільйонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

5 грудня о 22:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41, що в Оболонському районі столиці.

На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на розташовану поруч 2-поверхову будівлю. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 23:38 пожежу було локалізовано на площі 200 кв. м та о 00:03 ліквідовано", - повідомили у ДСНС.

Внаслідок пожежі 8 торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалось врятувати.

На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.







Фото: сайт ДСНС