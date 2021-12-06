У Харкові горів реабілітаційний центр у приватному будинку: евакуйовано 14 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 грудня в одному із реабілітаційних центрів у Харкові сталася пожежа. Горіло приміщення загальною площею 200 кв. м. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"5 грудня о 23:54 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у двоповерховому житловому будинку, пристосованому для потреб реабілітаційного центру, за адресою: м. Харків, вул. Аеродромна, 7а.

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До місця події прибуло 5 відділень Служби порятунку на автоцистернах, автомобіль газодимозахисної служби та 30 осіб особового складу ДСНС. На момент прибуття вогнеборців будинок горів вже на площі 200 кв.м. Палало дерев’яне риштування даху, перекриття та житлова кімната", - йдеться у повідомленні.

До прибуття рятувальників 13 постояльців закладу та 1 працівник самостійно вийшли на свіже повітря.

О 00:55 пожежу локалізовано, а о 02:45 повністю ліквідовано.

Працювало 2 пожежні стволи та ланка газодимозахисної служби. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомляють місцеві ЗМІ пожежа сталася у реабілітаційному центрі для наркозалежних.

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Нагадаємо, 21 січня 2021 року у Харкові у двоповерховій будівлі, в якій розміщувався геріатричний пансіонат, виникла пожежа, в якій загинули 15 людей похилого віку.





