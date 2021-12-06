Найманця "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Найманця РФ, який входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", затримано у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, контррозвідники СБУ у ході спецоперації на Донеччині встановили місцезнаходження російського найманця. Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання "Сомалі".

Місцевий приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.

За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави російських найманців і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя.

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Під час обшуків за місцем його перебування правоохоронці виявили:



- "військовий квиток ДНР";

- засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Крім того підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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