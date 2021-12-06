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Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам. ФОТО

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Естонські військовослужбовці надають підтримку польським прикордонникам, армії та поліції, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у твіттері.

"Естонські війська допомагають на польсько-білоруському кордоні. Завдання естонських солдатів – побудувати та відремонтувати тимчасову огорожу та розчистити шляхи сполучення", - йдеться у повідомленні.

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Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам 01
Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам 02
Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам 03

До Польщі прибули інженери естонського скаутського батальйону, інженери-резервісти двох піхотних бригад - вони використовують засоби, за допомогою яких гарантується безпека естонських кордонів.

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Напруженість на кордоні Білорусі та Польщі особливо зросла з початку листопада, коли тисячі мігрантів зібралися на кордоні, багато з них робили спроби прорватися через прикордонні загородження.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Два вонючих ошмётка Совка Беларусь и ********* будут гадить пока не сдохнут
  • Владимир c2a8b9e2
    Эти две твари гадят повсюду....
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    після загарбання Білорусі путєном, смердючість оної значно підвищилась!
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