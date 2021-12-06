Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі в результаті конфлікту між групами осіб один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями доставили до лікарні. За вбивство іноземця поліція затримала 28-річного чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє поліція Дніпропетровської області у фейсбуці.

Так, 5 грудня до поліції надійшло повідомлення про озброєний конфлікт на одній із вулиць Металургійного району.

Як з’ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один із учасників отримав ножові поранення, після чого вистрелив у потерпілого. Внаслідок подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний - доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями та знаходиться під цілодобовим конвоєм.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України(вбивство).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Наразі досудове розслідування триває.

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що подія сталася на території 95 кварталу у дворі будинку біля кафе "Груша". За їхньою інформацією бійка із стріляниною сталася між уродженцями Кавказу.

Також повідомляється, що вбитий чоловік – азербайджанець, який приїхав із ще одним товаришем до Кривого Рогу, найімовірніше, вранці 5 грудня з Києва. Другий учасник стрілянини, який отримав ножове поранення у спину, громадянин Азербайджану. Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт. У січні 2019 року разом із ще трьома озброєними чоловіками в масках він обчистив "Золоте століття" на Соцмісті. Тоді угрупування зловили у Харкові, у них при собі було півтора кілограма золота. Про затримання банди грабіжників тоді особисто повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін. Грабіжнику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але у квітні 2021 року Дніпровський апеляційний відпустив обвинуваченого із СІЗО і встановив м'якший запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Через півроку колегія суддів Саксаганського суду – Валерій Попов, Світлана Хомініч та Володимир Прасолов вирішили виявити милосердя, дозволивши обвинуваченому перебувати під домашнім арештом лише вночі (з 21:00 до 06:00).













Фото: місцевий сайт "Свои"