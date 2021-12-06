У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Зазначається, що відсканувавши QR-код на браслеті, можна побачити інформацію про захворювання людини, групу крові, алергії, контакти довірених осіб, а також ПІБ, дату народження та як надати невідкладну допомогу.
"Проєкт спрямований на зменшення випадків, коли перехожі проходять повз людей, які лежать на вулиці, адже думають, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Браслети дають зрозуміти, що постраждалому необхідна допомога. На сьогодні ми роздали 600 браслетів, 500 з них отримали люди, які обслуговуються в територіальних центрах. Наступного року ми плануємо продовжити цю ініціативу", – розповів заступник голови правління ГО "Фонд соціальних ініціатив" Роман Герасимчук.
У Дніпрі близько 15 тисяч людей потребують таких браслетів. Це хворі на цукровий діабет, гіпертонію, психічні захворювання, а також літні люди та ті, що мають порушення пам’яті або епілепсію. Отримати браслет можна, звернувшись до територіального центру, – вам потрібно буде заповнити анкету та дати згоду на оброблення персональних даних.
"Анкетування триває близько 10-15 хвилин, ми запитуємо ПІБ, номер телефону, групу крові, інформацію про наявність алергій та хронічних захворювань, дані контактних осіб. У територіальному центрі Шевченківського району обслуговуються близько 800 людей, половина з них потребують таких браслетів", – поділилась фахівчиня із соціальної роботи КУ "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування" ДМР Катерина Авдєєва.
Одна з підопічних територіального центру в Шевченківському районі – Тамара Щуцька. У жінки хворе серце, саме тому вирішила носити SOS-браслет: "Я алергік, маю ішемічну хворобу, тому розумію, що мені такий браслет потрібен. Якщо раптово стане зле, знепритомнію – сподіваюсь, небайдужі люди підійдуть і допоможуть".