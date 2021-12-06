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Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС. ФОТОрепортаж

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Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посилання на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 01

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 02

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 03

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Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 04

Також президент вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 05
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 06
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 07
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 08

"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначив Зеленський. "Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.

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Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 09
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 10

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 11
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 12

Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

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  • Alex Firman
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