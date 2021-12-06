Доброволець Грек та головком ЗСУ Залужний з привезеними волонтерами на фронт литовськими ручними системами РЕБ. ФОТО ДНЯ

Для повного оснащення ЗСУ системами РЕБ потрібні системні закупівлі через Держоборонзамовлення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Доброволець Юрій Грек (Юрій Ульшин, позивний Грек. - Ред.) та головком ЗСУ Валерій Залужний з ручними системами радіоелектронної боротьби литовської компанії NT Service, які привезли на фронт українські та литовські волонтери. Це обнадійливо - сподіваємось, що в 2022-му тактичні системи РЕБ почнуть надходити у війська на передову вже і від держави. Юрія знає весь фронт, він працює невтомно, незважаючи на поранення, як доброволець, та намагається прикрити деякі небезпечні напрямки. Він нагороджений званням Народний Герой, але так само гідний звання Герой України", - розповів він і опублікував відповідне фото.

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"Війна показала, що кожен бойовий підрозділ, починаючи з піхоти, має оснащуватись системами РЕБ для самозахисту від безпілотників противника. Системи потрібні різні. І в окопах, для прикриття малих бойових груп від малих дронів, потрібні системи такого типу, які виробляє литовська компанія NT Service. З 2018 року такі антидронові рушниці постачаються в Україну, але все це виключно за кошти волонтерів з України та Литви. Ефективність застосування висока, чимало російських дронів було перехоплено та знищено. Але для повного оснащення армії потрібні системні закупівлі через Держоборонзамовлення. Ці системи РЕБ ставились до потреб ЗСУ і на 2020-й, і на 2021-й роки, але закупівлі через різні бюрократичні причини не відбулись через дуже дивний підхід міністра оборони Тарана, який фактично зірвав закупівлі цих тактичних систем взагалі. В 2020 році підготовлена група інструкторів для використання антидронових систем. Потрібно озброєння. Фото показує, що ЗСУ знов буде ставити в потреби закупівлю антидронових рушниць в 2022 році, сподіваюсь, що новий міністр оборони виконає плани військових", - додав журналіст.

"Окремо дякую нашим литовським друзям, важко переоцінити їхній внесок у нашу боротьбу, вони постійно вдосконалюють свою зброю і роблять все можливе для допомоги. Дякую, наші брати по зброї, дякую, Литво", - резюмував Бутусов.