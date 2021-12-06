На Чернігівщині відновили понад 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Чернігівській області завершено ремонт на більш ніж 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. В даний момент роботи тривають на складній ділянці траси поблизу селища Срібне.

Про це повідомила Facebook-сторінка "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"Тут дорога проходить через Тростянецьку балку зі складним рельєфом. Балка фактично виконує функцію дамби, оскільки по обидва боки від неї розташовані водойми. У процесі капітального ремонту старий механізм для пропуску води демонтований", - розповіли у Державному агентстві автодоріг.

Стара гідротехнічна споруда перебувала в аварійному стані, а отже існувала загроза підтоплення навколишніх територій.

Зараз підрядна компанія посилює та розширює земляний насип дороги. Всередині нього буде влаштовано нову гофровану трубу завдовжки 47 метрів, через яку вода перетікатиме з верхнього ставка у нижній. Оновлений насип балки матиме висоту 15 метрів, що дозволить влаштувати додаткові смуги на підйом в обох напрямках руху.

Крім цього буде встановлено шандорний пристрій, який дозволить регулювати рівень води у верхньому ставку та її тиск на земляний насип дороги. Берегова лінія буде укріплена бутовим каменем, а по завершенню робіт на трубі ділянка дороги вздовж Тростянецької балки буде заасфальтована.

"У рамках програми президента України "Велике будівництво" до кінця 2021 року в Чернігівській області буде відремонтовано 182 кілометри доріг державного значення", - додали в Укравтодорі.

Нагадаємо, як раніше повідомили в ОП, за 2020 та 2021 роки програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на дорогах країни охопила 216 та 245 штучних споруд, відповідно. За цей період часу дорожники також відновили близько 13 тисяч кілометрів автошляхів.

Також читайте: Нове відділення екстреної меддопомоги відкриється у Березному на Рівненщині, - ОДА





