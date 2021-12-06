Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі. ФОТО

Вони залізли на ханукію, один з них запалив смолоскип і кинув його донизу.

Інцидент стався на місцевому арт-майдані під час концерту тік-токера на прізвисько Денчік, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Vgorode.

Один з його шанувальників вирішив залізти на ханукальний світильник. При цьому він запалив смолоскип та кинув його донизу.

Очевидці викликали поліцейських. Підлітки намагалися загубитися в натовпі, але їх затримали та доправили до поліцейського відділку, а на батьків склали протоколи за неналежне виконання обов’язків.

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