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Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі. ФОТО

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Вони залізли на ханукію, один з них запалив смолоскип і кинув його донизу.

Інцидент стався на місцевому арт-майдані під час концерту тік-токера на прізвисько Денчік, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Vgorode.

Один з його шанувальників вирішив залізти на ханукальний світильник. При цьому він запалив смолоскип та кинув його донизу.

Очевидці викликали поліцейських. Підлітки намагалися загубитися в натовпі, але їх затримали та доправили до поліцейського відділку, а на батьків склали протоколи за неналежне виконання обов’язків.

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Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі 01
Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі 02
Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі 03

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    а что ханукиня делал в центре Кривого Рога?..
    я представляю, какой картавый вой с зелеными соплями начнется, если бравые бандеровцы начнут приколачивать гигантский тризуб на стене музея «Гейхал Шломо»..
  • Алекс Мышкевич
    Мабуть та ханукія таке не наше -
    не йдьот вона українському народу.

    "То навіщо його пхати, якщо воно не крутиться"
    Іван Плющ 😂
  • Василь Діжка
    Шось забагато тих ханукій по Україні наставили. Може краще тризуб в Кнессеті встановити?
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