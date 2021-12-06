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3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

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У Києві на Михайлівській площі під час заходу з нагоди тридцятої річниці Збройних Сил України заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив командиру Третього окремого полку спеціального призначення полковнику Михайлу Красотіну сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 01
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 02
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 03

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3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 04
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 05

Також Мойсюк вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено підполковника Артема Лінькова та майора Вадима Ольшицького.

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 06
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 07
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 08

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Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали капітан Роман Івасюк та сержант Роман Чорній. Медаль "За військову службу Україні" вручено сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кирилу Бєлому, В’ячеславу Данилюку, Дмитру Сизому та Станіславу Скляру, а також капітану Роману Поліщуку.

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 09

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Коли вже остаточно зникне оця совковість? Щось робити і передавати до якихось дат, свят... Це має бути звичайною, щоденною справою, а не показухою
  • Vitaliy Darmits
    Братній американський народ .
    Слава союзникам !!!
    Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
  • mrSmith
    До этого, в основном были новости о том, что та или иная бронетехника передавалась НГ.
    Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
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