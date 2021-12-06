3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

У Києві на Михайлівській площі під час заходу з нагоди тридцятої річниці Збройних Сил України заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив командиру Третього окремого полку спеціального призначення полковнику Михайлу Красотіну сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.