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Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У горах на Закарпатті ще зі суботи, 4 грудня, шукають 50-річного чоловіка, який катався на снігоході та заблукав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 05:30 7 грудня пошуки 50-річного чоловіка, який заблукав у горах під час катання на снігоході - тривають. До робіт від ДСНС залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич. Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери", - йдеться у повідомленні.

За умови сприятливих погодних умов, рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8.

Нагадаємо, про трьох чоловіків, які під час катання на снігоходах заблукали в горах, рятувальникам повідомили ввечері 4 грудня. Близько 13 год. наступного дня двоє чоловіків вийшли на зв’язок і повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав 01

Пошуки третього заблукалого ускладнюються погодними умовами в горах.

Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав 02
Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав 03
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Не розумію, як можна заблукати у Карпатах та ще у у Закарпатські області. Ну ще би на Франківщині десь у Рожнятівському, чи Верзовинському районах. Як людина, яка виросла і живе у Карпатах, зауважив одну особливість у туристів. Коли ті блукають, чи збиваються з дороги, то одразу починають панікувати і робити абсурдні речі. Наприклад, нещадно тормосити смартфон, знищуючи зарядку. Хоча у гори потрібен брати кнопковий телефон без "наворотів", який тримає зарядку до тижня. Чи дертися на найвищу гору, щоб побачити околиці. Це теж дурість. Коли заблукали у горах, потрібно спускатися вниз, доки не наикнетеся на потік. Далі потрібно просто йти тим потоком, доки він не впаде у річку. І так йти за течією, доки вона не приведе до села. У горах поселення завжди будуть на березі річок.
  • Игорь Вазианский
    Яке "Комсомольске озеро", нах...???
    Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
    А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Це ж треба було пертись зимою в гори, щоб покататись, а тепер стільки людей шукають...
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