Чоловіку, який видавав себе за співробітника спецслужби, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Повідомлено про підозру ще одному члену шахрайського угруповання, яке шантажувало іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чоловік видавав себе за нібито співробітника СБУ і вимагав гроші від іноземців, що перебувають в Україні. За попередньою інформацією, він зі спільниками погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Серед організаторів "схеми" - ще один громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

Силовики задокументували, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання коштів. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження триває. Воно відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27 (види співучасників); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, раніше СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців.

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