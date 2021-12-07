"Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса", - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у фейсбуці керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що сьогодні вранці близько 8 години на 14 км автодороги Чернігів-Грем'яч сталась ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль ДАФ та маршрутний автобус Мерседес Спринтер "Чернігів-Сосниця" (за даними ОГА, "Борзна-Чернігів". - Ред.). За оновленою інформацією, внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 6 – травмовані.
"Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", - зазначив прокурор.