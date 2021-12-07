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"Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса", - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки. ФОТОрепортаж

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Аварію з участю вантажівки та маршрутного мікроавтобуса на Чернігівщині, внаслідок якої 13 людей загинули та ще 6 травмовані, могли спричинити погані погодні умови.

Про це повідомив у фейсбуці керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сьогодні вранці близько 8 години на 14 км автодороги Чернігів-Грем'яч сталась ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль ДАФ та маршрутний автобус Мерседес Спринтер "Чернігів-Сосниця" (за даними ОГА, "Борзна-Чернігів". - Ред.). За оновленою інформацією, внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 6 – травмовані.

"Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", - зазначив прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 01
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 02
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 03
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 04
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 05

Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 06

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Топ коментарі

  • Виктор Ле
    В неділю їхав тією дорогою. Тоді вона ще була без снігу і льоду. Але їздять всі занадто швидко, що фури, що буси, що авто. А далі, в сторону Мени, по цій трасі дерева ніхто не рубає біля дороги і вони обдирають борти фур і автобусів. Всі тримаються осьової на не дуже широкій трасі.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Судя по всему ,спрашивать там не с кого.Фура -пустая,могло и занести.Резина -универсал.На Бусе - по моему зимняя,но почти лысая.Два водителя спешили при таком гололеде.Впору объявлять общеукраинский траур.Соболезнование семьям безвинно погибших...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    дорожное покрытие вот на этом фото хорошо видно
    - там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести

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