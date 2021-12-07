Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях. ФОТОрепортаж
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У місті Чернівці на фасаді гімназії №3 урочисто відкрили меморіальну дошку на честь воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олексія Мамчія, який загинув у квітні цього року в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну фейсбук-сторінку Чернівецікої міської ради,
Олексій Мамчій, 27.06.1980 року народження, старший солдат, старший водій зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 13 квітня цього року о 04.45 ранку в районі міста Північне Донецької області зазнав важких осколкових поранень внаслідок вибуху протипіхотної міни ПОМ-2, що була скинута на позиції ЗСУ з російського безпілотного літального апарату. Воїна було евакуйовано до лікарні міста Торецьк, де близько 05.45 того самого дня він помер у реанімаційному відділенні.