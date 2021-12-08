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Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині. ФОТОрепортаж

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СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. В ході слідчо-оперативних дій, викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині 01

Під час обшуків за місцями проживання, правоохоронці виявили:

- два пістолети,

- комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині 02

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Росляков влаштовує бійню в коледжі окупованої Керчі. ВІДЕО камер спостереження

Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині 03
Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    В Україні все більше і більше смердить кацапізмом. До чого б це?
  • Вольный Каменьщик
    а що слухають наші діти ? скрєпний рєп
  • Вольный Каменьщик
    дивляться скрєпних блогєров серіали і тд
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