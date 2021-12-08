Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині. ФОТОрепортаж

СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. В ході слідчо-оперативних дій, викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Під час обшуків за місцями проживання, правоохоронці виявили:

- два пістолети,

- комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

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Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.