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70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Цього року на Луганщині було відремонтовано дві ділянки траси Н-26, що утворюють маршрут Євсуг-Мілове.

Фото відновленої траси опублікувала Служба автомобільних доріг Луганської області, передає Цензор.НЕТ

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" ремонтні роботи охопили ділянки загальною протяжністю 70 км: від Євсуга до Біловодська на км 230+000 - км 265+000 та від Біловодська до Мілового на км 265+000 - км 300+885.

"На фото - ділянка км 230+000 - км 265+000 (у Біловодську). Тут закінчено влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття; закінчено роботи з облаштування примикань, з’їздів; укріплення узбіччя. Закінчені роботи з укладання ЩМА та закінчено нанесення розмітки, встановлення сигнальних стовпчиків", - йдеться у повідомленні обласного Автодору.

В даний момент дорогу готують до введення в експлуатацію. Очікується, що це відбудеться після установки метеостанції, що буде розташована в районі населеного пункту Мілове. Встановити станцію планується до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року по всій країні буде відновлено 24 тисячі кілометрів автодоріг.

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70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині 02
70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині 03

Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    а хотілось би читати що в ВСУ поступило 70 одиниць ********, високоточних ЗРК, ПЗРК або бойових дронів.
  • Morar Anatolii
    Євсуг - Мілове? Це щоб кацапам з Воронежу простіше наступати було? Який зебіл додумався будувати дорогу біля капацського кордону?
  • Зайда
    Довбана шмаркля. Замість того,що екскаваторами автобани перекопувати і мости підривати, воно взялося їх ремонтувати. Ще й краде на цьому.
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