СБУ затримала велику партію контрабанди ртуті на Закарпатті. ФОТО
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Співробітники Служби безпеки України запобігли спробі переміщення до Словаччини 10 кг ртуті.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Громадянин ЄС намагався провезти вказану отруйну речовину в особистих речах під час проходження державного кордону в Закарпатській області.
За даними правоохоронців, ртуть могла використовуватися для проведення різних терористичних актів на території країн Європейського Союзу, а її вартість на чорному ринку ЄС становить близько 600 тис. євро.
Наразі зловмисника затримано, тривають слідчі заходи з метою перевірки та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння зазначеного злочину.