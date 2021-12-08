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Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за "реконструйовану квартиру" в ЖК Харкова, - ДІАМ. ФОТО

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У Харкові власники квартири на першому поверсі нового ЖК добудували магазин площею 1200 квадратних метрів. Будівництво на прибудинковій території робили під виглядом реконструкції квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування.

"Нізащо не здогадаєтесь, що зображено на цьому фото. Це — реконструйована квартира площею 60 м2. Під виглядом реконструкції фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1 200 кв. м", — коментує ДІАМ фотографію прибудови.

Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за реконструйовану квартиру в ЖК Харкова, - ДІАМ 01

Повідомляється, що ДАБІ видала дозвіл на "реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів".

Коли справа дійшла до видачі сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію, інспектори ДІАМ виїхали на місце, побачили магазин і відмовили у видачі документа. Обіцяють провести позапланову перевірку та повідомити у правоохоронні органи.

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Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за реконструйовану квартиру в ЖК Харкова, - ДІАМ 02
Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за реконструйовану квартиру в ЖК Харкова, - ДІАМ 03

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ну увлеклись с ремонтом, с кем не бывает.
  • Ksenia VB
    Це ж АТБ
  • Виталий Таврический
    Не занесли вчасно в ДІАМ, а ті образились. Думаю, таким чином зараз відкривається більшість магазинів АТБ, вони ростуть наче гриби восени. В моєму місті (супутник Києва) трохи більше року тому, був один невеличкий, за рік їх стало 4.
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